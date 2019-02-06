Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев проведет бой с бразильцем Фелипе Фроэсом. Поединок в полулегком весе (до 66 кг) пройдет 27 апреля в рамке турнира АСА-95 на ЦСКА-Арене.

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев проведет бой с бразильцем Фелипе Фроэсом. Поединок в полулегком весе (до 66 кг) пройдет 27 апреля в рамке турнира АСА-95 на ЦСКА-Арене.Фелипе Фроес — спарринг-партнер бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Жозе Альдо. На его счету 16 побед, 1 ничья и 4 поражения. Президент лиги ACA Алексей Яценко считает, что бой Мирзаева с Фроесом станет настоящим зрелищем. "Фроес – ведущий бразильский полулегковес, — ярко-выраженный высококлассный ударник, расчетливый, техничный и думающий боец, с хорошим чувством времени. В партере Фроес имеет "черный пояс" по джиу-джитсу, как и все опытные бразильцы. Бой с Филипе с Расулом обещает быть настоящим бойцовским зрелищем и будет интересен всем любителям ММА, так как оба по своим качествам являются техничными "ударниками", которые будут "рубиться" до конца и не остановятся ни перед чем ради красивой победы", — заявил Яценко.Расул Мирзаев по прозвищу Черный тигр, в 2011 обвинялся в убийстве студента Ивана Агафонова. Суд признал Расула виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к двум годам лишения свободы. К моменту оглашения приговора Мирзаев отбыл положенный срок и вышел на свободу. Вскоре Расул вернулся в ММА.Мирзаев провел 19 боев, в которых одержал 18 побед. Единственное поражение он потерпел в ноябре 2016 года. 31 декабря 2016 года Расул Мирзаев подвергся нападению трех неизвестных и получил ранения из травматического пистолета. Бой с Фелипе Фроесом станет для Мирзаева первым после вынужденной паху в карьере.