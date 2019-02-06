Казалось бы, уже все видели фирменные шпагаты Волочковой и удивить публику ей больше нечем. Но Настя все равно знает, как заинтерсовать аудиторию

Казалось бы, уже все видели фирменные шпагаты Волочковой и удивить публику ей больше нечем. Но Настя все равно знает, как заинтерсовать аудиторию"Мои дорогие, с китайским Новым годом! – обратилась балерина к многочисленным фанатам – Отгадайте длину моего шпагата с вытянутыми носочками...Но шпагат Волочковой точно подходит и вписывается в завершение мраморной лестницы моего особняка. Это одна из причин, по которой я его приобрела! Шпагат Волочковой – это очень изысканное мерило...""Только версии злопыхатели пусть высказывают на своих левых и гнилых страничках. Комменты теперь проходят мимо меня! А шпагат грациозный остается, как и мои творческие проекты. Растягивайте и вы. Связки, мышцы и удовольствие! Как это делаю я", – объяснилась артистка за закрытые теперь для комментирования снимки у себя в ленте.То, что Волочкова раздвинула ноги в шпагате прямо на лестнице, конечно, вызвало бы шквал язвительных комментариев от подписчиков Насти. Зубоскалили бы, юродствовали и поливали помоями артистку люди наверняка смачно. Но ими, конечно, движет зависть, ибо не имеют такого же шикарного особняка, такой мраморной лестницы и не умеют делать такой шпагат.Ну а можно только позавидовать – к 43 годам сохранила отличную форму и гибкость, живет в свое удовольствие, не обращает внимания на злопыхателей. И пусть ее многие ее читают бессовестной, разнузданной и развратной – Насте плевать.