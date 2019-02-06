Нападающий Зенита Александр Кокорин и полузащитник Краснодара Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля. Суд продлили срок содержания под стражей футболистам-дебоширам.

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин иполузащитник "Краснодара" Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля.Суд продлили срок содержания под стражей футболистам-дебоширам.Защита спортсменов была уверена: у нее достаточно аргументов,чтобы изменили меру пресечения. В частности, адвокатКокорина убеждал суд, что футболисту грозит инвалидность, если он будетнаходиться за решеткой. Игрок продолжает восстановление после разрывакрестообразных связок – ему нужно работать в спортзале, а в СИЗО нет условийдля тренировок.Адвокат Мамаева предложил отпустить его подзащитного подзалог в 6 миллионов рублей. Его коллега из "группы поддержки"Кокорина готов был заплатить 10 миллионов. Однако судьи были непоколебимы -футболисты останутся в СИЗО до 8 апреля.Заседание по делу прошло 6 февраля вмосковском Тверском районном суде. Футболистов обвиняют в избиении чиновниковМинтранса и водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. На заседаниипоявилась подруга Кокорина Дарья Валитова.У родственников обвиняемых решение суда вызвало шок. Они -как, впрочем, и сами Кокорин с Мамаевым – признают, что спортсмены виновны, ноне заслуживают столь серьезного наказания. К тому же вердикт судей означает,что футболисты не примут участие в российском первенстве, которое стартует вконце февраля, отмечает Teleprogramma.pro.Учитывая то, что пробудут за решеткой какминимум 6 месяцев, перспективы их возращения в большой футбол весьма туманны.Кокорину, в частноти, предстоит длительная реабилитация, которая неизвестно чемзавершится. А Мамаева его команда не включила в матчи еврокубков.