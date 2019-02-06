Нападающий Зенита Александр Кокорин и
полузащитник Краснодара Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля.
Суд продлили срок содержания под стражей футболистам-дебоширам.
Нападающий "Зенита" Александр Кокорин и
полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев останутся в СИЗО до 8 апреля.
Суд продлили срок содержания под стражей футболистам-дебоширам.
Защита спортсменов была уверена: у нее достаточно аргументов,
чтобы изменили меру пресечения. В частности, адвокат
Кокорина убеждал суд, что футболисту грозит инвалидность, если он будет
находиться за решеткой. Игрок продолжает восстановление после разрыва
крестообразных связок – ему нужно работать в спортзале, а в СИЗО нет условий
для тренировок.
Адвокат Мамаева предложил отпустить его подзащитного под
залог в 6 миллионов рублей. Его коллега из "группы поддержки"
Кокорина готов был заплатить 10 миллионов. Однако судьи были непоколебимы -
футболисты останутся в СИЗО до 8 апреля.
Заседание по делу прошло 6 февраля в
московском Тверском районном суде. Футболистов обвиняют в избиении чиновников
Минтранса и водителя телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой. На заседании
появилась подруга Кокорина Дарья Валитова.
У родственников обвиняемых решение суда вызвало шок. Они -
как, впрочем, и сами Кокорин с Мамаевым – признают, что спортсмены виновны, но
не заслуживают столь серьезного наказания. К тому же вердикт судей означает,
что футболисты не примут участие в российском первенстве, которое стартует в
конце февраля, отмечает Teleprogramma.pro.
Учитывая то, что пробудут за решеткой как
минимум 6 месяцев, перспективы их возращения в большой футбол весьма туманны.
Кокорину, в частноти, предстоит длительная реабилитация, которая неизвестно чем
завершится. А Мамаева его команда не включила в матчи еврокубков.