Житель Иркутска Егор Лесной опубликовал в Instagram ролик, которым шокировал пользователей соцсети. На записи сибиряк-здоровяк доказал, что ему нипочем любые холода.

Житель Иркутска Егор Лесной опубликовалв Instagram ролик, которым шокировал пользователей соцсети. На записисибиряк-здоровяк доказал, что ему нипочем любые холода.Егор проплылдесять метров подо льдом Байкала в 30-градусный мороз. По словамроссиянина, он специально поехал в Листвянку, чтобы нырнуть в любимоеозеро. Мужчина признался, что такое экстремальное приключение сделало его счастливее,передаетПримечательно, что вместе сЛесным опасное увлечение разделили еще два его приятеля. В ролике видно, чтонырять пошли трое мужчин.