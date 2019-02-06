Житель Иркутска Егор Лесной опубликовал
в Instagram ролик, которым шокировал пользователей соцсети. На записи
сибиряк-здоровяк доказал, что ему нипочем любые холода.
Житель Иркутска Егор Лесной опубликовал
в Instagram ролик, которым шокировал пользователей соцсети. На записи
сибиряк-здоровяк доказал, что ему нипочем любые холода.
Егор проплыл
десять метров подо льдом Байкала в 30-градусный мороз. По словам
россиянина, он специально поехал в Листвянку, чтобы нырнуть в любимое
озеро. Мужчина признался, что такое экстремальное приключение сделало его счастливее,
передает
Примечательно, что вместе с
Лесным опасное увлечение разделили еще два его приятеля. В ролике видно, что
нырять пошли трое мужчин.