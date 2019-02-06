Сумма ущерба превысили 26 тысяч рублей

Сумма ущерба превысили 26 тысяч рублейЖителя Самарской области обвиняют в разбое, совершенном в Суздале. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В апреле прошлого года во дворе одного из домов во Владимире автомобиль, выезжая задним ходом, сбил пожилую женщину. Водитель автомобиля, 24-летний ранее судимый мужчина, предложил отвезти 82-летнюю бабушку в больницу. Однако, не выполнив обещание, злоумышленник вывез пенсионерку на безлюдный участок в Суздальском районе, где, угрожая убийством, вырвал из её рук сумку с кошельком и деньгами и насильно снял драгоценные серьги. После этого мужчина вытолкнул бабушку из салона машины и уехал.Потерпевшую заметили на дороге случайные граждане, проезжавшие мимо, и сообщили в полицию.Правоохранители задержали подозреваемого, он во всем сознался. Мужчина рассказал, что предложил женщине уехать с места ДТП потому, что его автомобиль не имел регистрационных знаков, и он не хотел проблем с полицией, а ограбить бабушку он решил в ходе поездки. Сумма ущерба превысили 26 тысяч рублей.Уголовное дело направлено в суд.