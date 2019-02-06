Телеведущая и певица поделилась воспоминаниями на своей страничке в Instagram. Анна Семенович опубликовала архивный снимок, на котором стоит рядом со своим первым женихом.

Телеведущаяи певица поделилась воспоминаниями на своей страничке в Instagram. АннаСеменович опубликовала архивный снимок, на котором стоит рядом со своим первымженихом.Им оказался "Вовка с пятого этажа". Знаменитостьвспомнила, как в детстве он угощал ее конфетами. Они играли с мальчиком вказаки-разбойники, когда приезжала в гости к своей бабушке.Ведущая рассказала, что в детстве онапредпочитала дружить с мальчишками. Вместо того, чтобы играть в куклы, ей былоинтереснее гонять на велосипеде. Семенович вспомнила, как кормила в детствебездомных котят и ухаживала за голубями.Певица призналась,что иногда ей хочется хоть на день оказаться девочкой, бегать по лужам и грызтьсемечки с бабушкой перед телевизором. "Но я давно повзрослела и несуответственность за многих людей. Иногда мне бывает трудно и страшно, тогда язакрываю глаза и по бликам моей памяти перелетаю в этот двор, и мне становитьсялегко и спокойно. Тогда я точно знаю, что у меня все получится… Все будетхорошо и лучше, чем вчера, я вас люблю", – написала Анна Семенович.Ранее популярнаятелеведущая поделилась с поклонниками радостной для нее новостью. Анна сообщила, что нашла свой старый альбом с детскимифотографиями, и поспешила опубликовать одну из них у себя в Instagram.На снимке ей четыре года. Поклонники пришли в восторг от архивного фото.