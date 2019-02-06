Телеведущая
и певица поделилась воспоминаниями на своей страничке в Instagram. Анна
Семенович опубликовала архивный снимок, на котором стоит рядом со своим первым
женихом.
Телеведущая
и певица поделилась воспоминаниями на своей страничке в Instagram. Анна
Семенович опубликовала архивный снимок, на котором стоит рядом со своим первым
женихом.
Им оказался "Вовка с пятого этажа". Знаменитость
вспомнила, как в детстве он угощал ее конфетами. Они играли с мальчиком в
казаки-разбойники, когда приезжала в гости к своей бабушке.
Ведущая рассказала, что в детстве она
предпочитала дружить с мальчишками. Вместо того, чтобы играть в куклы, ей было
интереснее гонять на велосипеде. Семенович вспомнила, как кормила в детстве
бездомных котят и ухаживала за голубями.
Певица призналась,
что иногда ей хочется хоть на день оказаться девочкой, бегать по лужам и грызть
семечки с бабушкой перед телевизором. "Но я давно повзрослела и несу
ответственность за многих людей. Иногда мне бывает трудно и страшно, тогда я
закрываю глаза и по бликам моей памяти перелетаю в этот двор, и мне становиться
легко и спокойно. Тогда я точно знаю, что у меня все получится… Все будет
хорошо и лучше, чем вчера, я вас люблю", – написала Анна Семенович.
Ранее популярная
телеведущая поделилась с поклонниками радостной для нее новостью. Анна сообщила, что нашла свой старый альбом с детскими
фотографиями, и поспешила опубликовать одну из них у себя в Instagram.
На снимке ей четыре года. Поклонники пришли в восторг от архивного фото.