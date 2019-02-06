Сегодня, 6 февраля, состоятся похороны Кирилла Толмацкого. более известного как рэпер Децл. В последний путь артиста проводит его отец, продюсер Александр Толмацкий. посвятивший 35-летнему наследнику трогательные, горестные строки.

Сегодня, 6 февраля, состоятся похороны Кирилла Толмацкого. более известного как рэпер Децл. В последний путь артиста проводит его отец, продюсер Александр Толмацкий. посвятивший 35-летнему наследнику трогательные, горестные строки.Свои эмоции безутешный Александр Толмацкий выплеснул в Instagram. Опубликовав фотографию покойного сына Кирилла, он обратился к нему с такими словами: "Так мы с тобой и не поговорили... Больше всего на свете я боялся что ты не придешь на мои похороны... Мои попытки начать общение с тобой были сплошным провалом. Я так и не узнаю почему ты не сделал шаг навстречу или подал бы мне какой-то знак... Я очень любил тебя, не понимаю зачем ты наговорил много странных вещей в мой адрес... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)".Сраженный наповал страшным горем продюсер не стал скрывать, что в последнее время не общался с сыном, но нашел в себе силы извиниться перед ним. "жизнь сделала так, что хороню тебя я... Прости меня может быть я действительно был плохим отцом???? Но знай моя любовь к тебе безгранична. Дети это воплощение мечты родителей, я горжусь тобой!!! Прости меня..... сердце разрывается от любви и боли.... Вот такой хреновый февраль......" – завершил свою исповедальную запись Александр Толмацкий.Напомним, Кирилл Толмацкий, более известный под псевдонимом , скоропостижно скончался в ночь на 3 февраля. По предварительным данным, у 35-летнего рэп-исполнителя остановилось сердце.Перед смертью он выступал на закрытой вечеринке в Ижевске.Врачи скорой помощи не смогли реанимировать Кирилла. Позже их коллега из другого города предположил, что медики работали спустя рукава, и музыканта можно было спасти.Ходили слухи, что Толмацкий мог умереть из-за пристрастия к наркотикам. Однако, согласно результатам предварительной экспертизы, следы наркотических веществ в крови музыканта не были обнаружены.Похороны Кирилла Толмацкого состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище. Прощание с рэпером пройдет в ЦКБ Управления делами президента России в 11:00 мск.