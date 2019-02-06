Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой), приговоренный к 9 годам и 10 месяцам заключения, отправился по этапу в колонию, где будет отбывать срок.

Криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой), приговоренный к 9 годам и 10 месяцам заключения, отправился по этапу в колонию, где будет отбывать срок. Об этом РИА Новости сообщил адвокат осужденного Тенгиз Папаскуа, отказавшись при этом уточнить регион, где находится исправительное учреждение.В конце марта Никулинский суд Москвы признал Калашова виновным по двум эпизодам вымогательства. Помимо Шакро к делу, ставшему одним из самых громких процессов о коррупции в России, причастны еще 11 фигурантов. В частности, высокопоставленные служащие СК РФ, которые за взятку согласились смягчить обвинения в адрес соратника криминального авторитета Андрея Кочуйкова и выпустить его из-под стражи.В итоге Кочуйков по прозвищу Итальянец был приговорен к 8 годам и 9 месяцам колонии. Остальным фигурантам назначены сроки от 7 до 9 лет колонии.