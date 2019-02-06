Квартиру сенатора Арашукова в элитном районе
Санкт-Петербурга выставили на продажу. Люксовые апартаменты оценили в 99
миллионов рублей.
Квартиру сенатора Арашукова в элитном районе
Санкт-Петербурга выставили на продажу. Люксовые апартаменты оценили в 99
миллионов рублей.
260 квадратов элитной недвижимости расположены на Каменном
острове, в доме 2005 года постройки. В квартире Арашукова четыре спальни, три ванных
комнаты, кухня-гостиная с шикарным камином, гардеробная, терраса с мангалом, и
даже бильярдная.
Скромный подарок сделал Рауфу его отец, "газовый
король" Рауль Арашуков в 2017 году. Из окон квартиры прекрасный вид на исторический
центр Петербурга – Малую Невку, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменного
острова.
Территория охраняется. За высоким забором к услугам жильцов
25-метровый бассейн, солярий, лобби-бар и массажный кабинет для отдыха, а также
сауна и химчистка.
Продается недвижимость с большой скидкой – всего за 99
миллионов рублей. По мнению риелторов, это лучшее предложение на рынке элитного
жилья в Санкт-Петербурге. При этом они утверждают, что отношения к квартира не имеет, она записана на другое имя.
Рауф и Рауль 30 января были задержаны: сенатор -
прямо в зале заседаний Совфеда. Их
подозревают в серии особо тяжких преступлений. Сенатора – в заказных убийствах,
участии в преступной группировке отца и давлении на свидетеля. А "газовому
королю" Северного Кавказа, Раулю Арашукову – хищение 30 миллиардов и
создание банды для разворовывания средств "Газпрома", пишет "Комсомольская
правда".