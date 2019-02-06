Квартиру сенатора Арашукова в элитном районе Санкт-Петербурга выставили на продажу. Люксовые апартаменты оценили в 99 миллионов рублей.

Квартиру сенатора Арашукова в элитном районеСанкт-Петербурга выставили на продажу. Люксовые апартаменты оценили в 99миллионов рублей.260 квадратов элитной недвижимости расположены на Каменномострове, в доме 2005 года постройки. В квартире Арашукова четыре спальни, три ванныхкомнаты, кухня-гостиная с шикарным камином, гардеробная, терраса с мангалом, идаже бильярдная.Скромный подарок сделал Рауфу его отец, "газовыйкороль" Рауль Арашуков в 2017 году. Из окон квартиры прекрасный вид на историческийцентр Петербурга – Малую Невку, Вяземский сад и парковый ансамбль Каменногоострова.Территория охраняется. За высоким забором к услугам жильцов25-метровый бассейн, солярий, лобби-бар и массажный кабинет для отдыха, а такжесауна и химчистка.Продается недвижимость с большой скидкой – всего за 99миллионов рублей. По мнению риелторов, это лучшее предложение на рынке элитногожилья в Санкт-Петербурге. При этом они утверждают, что отношения к квартира не имеет, она записана на другое имя.Рауф и Рауль 30 января были задержаны: сенатор -прямо в зале заседаний Совфеда. Ихподозревают в серии особо тяжких преступлений. Сенатора – в заказных убийствах,участии в преступной группировке отца и давлении на свидетеля. А "газовомукоролю" Северного Кавказа, Раулю Арашукову – хищение 30 миллиардов исоздание банды для разворовывания средств "Газпрома", пишет "Комсомольскаяправда".