На Камчатке в среду, 6 февраля, днем по местному времени вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 5 тысяч метров. Пепловый шлейф был отнесен ветром в юго-восточном направлении.

На Камчатке в среду, 6 февраля, днем по местному времени вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 5 тысяч метров. Пепловый шлейф был отнесен ветром в юго-восточном направлении.Населенных пунктов на пути пеплового шлейфа нет, выпадения пепла в населенных пунктах региона зафиксировано было, сообщает ТАСС.