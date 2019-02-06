Через месяц после смерти известного литератора Эдуарда Успенского писатель Валентин Постников заявил, что я является его сыном. Мужчина рассказал об этом в шоу Андрея Малахова. Внезапно обрушившаяся слава покосила здоровье престарелой матери Постникова. Старушка находится при смерти. Также была проведена ДНК-экспертиза, которая шокировала даже видавших виды экспертов.

Через месяц после смерти известного литератора Эдуарда Успенскогописатель Валентин Постников заявил, что я является его сыном. Мужчина рассказалоб этом в шоу Андрея Малахова. Внезапно обрушившаяся слава покосила здоровье престарелойматери Постникова. Старушка находится при смерти. Также была проведена ДНК-экспертиза, которая шокировала даже видавших виды экспертов.Предполагаемый сын успенского вновь стал героем программы "Прямойэфир" телеканала "Россия 1". Валентин рассказал,что его мама Наталья, которая была замужем за лучшим другом Эдуарда Николаевича– писателем Юрием Дружковым, после того как пообщалась со съемочной группойток-шоу слегла.Женщина рассказала редакторам, что изменяла супругу сУспенским. От этой порочной связи якобы и родился Валентин. Публичное раскаяниестоило Постниковой здоровья."Почти полвека мама держала всю правду в себе. После того,как она дала интервью на телевидении о моем настоящем отце, ей стало плохо. Оналежит, не встает. Мама находится при смерти. А ведь еще месяц назад с ней всебыло хорошо", – убивается теперь Валентин.Несмотря на болезнь родительницы, Постников решил продолжитьпоиски правды. Он согласился на генетическую экспертизу. В исследовании помимоВиктора приняли участие брат Успенского Юрий Николаевич и дочь умершего литератораТатьяна. Результаты были озвучены в студии у Андрея Малахова."Тотфакт, что Валентин и Татьяна являются родственниками, маловероятен. Чтокасается Юрия Николаевича и Постникова, то и они не имеют близкого близкогородства по мужской линии. Вероятность того, что Валентин является племянникомЮрию Николаевичу, составляет 19 процентов. Это неоднозначные результаты. Чтобыприйти к общему итогу, было решено проверить образцы ДНК Татьяны и ее дяди.Здесь складывается очень интересная ситуация: вероятность того, что ониявляются родными дядей и племянницей, составляет 92 процента, а вероятностьтого, что они являются отцом и дочерью, составляет 98 процентов", – сообщилмедик.После Валентин отметил,что не успокоится пока не узнает правды о своем рождении. Скорее всего, онснова появится на программе "Прямой эфир".Меж тем, присутствующие не могли отойти от шока. Услышав о том, что наследница Эдуарда Успенского Татьяна с некой долей вероятности может быть биологической дочерью его брата, лишила многих дара речи. Зато Юрий Николаевич отнесся к этому спокойно.