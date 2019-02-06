Данные о девятой жертве пожара в звездном доме на Никитском бульваре в центре Москвы опроверг Следственный комитет России. Слухи об обнаружении девятого тела не соответствуют действительности, подчеркнула представитель столичного главка Следкома Юлия Иванова.

Данные о девятой жертве пожара в звездном доме на Никитском бульваре в центре Москвы опроверг Следственный комитет России. Слухи об обнаружении девятого тела не соответствуют действительности, подчеркнула представитель столичного главка Следкома Юлия Иванова.За погибшего был принят ворох обгоревшей одежды, пояснила официальный представитель московского управления Следственного комитета. Пожар произошел 4 февраля 2019 года в доме 12 по Никитскому бульвару. Очаг возгорания находился в квартире 44. Здесь дочь музыканта и дирижера Юрия Башмета Ксения собрала шумную вечеринку. Во время вечеринки и начался пожар.38-летняя дочь Башмета уже дала показания следствию.Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено по статьи 109 Уголовного кодекса России. В пожаре погибли 8 человек, из них двое детей.Жильцы квартиры на шестом этаже фактически провалились в очаг пожара из-за выгорания деревянных перекрытий между этажами.Дочь Юрия Башмета Ксения (1980 года рождения) занималась музыкой с детства. Закончила специальную музыкальную школу имени Гнесиных, затем — Московскую государственную консерваторию.Сейчас она — известная пианистка, у нее много музыкальных наград. Ксения активно гастролирует по России и за границей совместно с камерными ансамблями и оркестрами. Выпустила два сольных диска.Замужем Ксения была трижды. Во втором браке со скрипачом Владленом Аванесьянцем у нее родился сын Грант, ему сейчас 10 лет. В третьем браке с Эдуардом Горячевым появилась на свет дочь Майя. Ей сейчас три года.