В федеральный розыск по делу Арашуковых объявлены еще двое подозреваемых – Уали Евгамуков и Умар Калмыков. Они занимают высокие посты в газовой сфере. 30 января были задержаны сенатор Рауф Арашуков и его отец Рауль (советник главы Межрегионгаза).

По делу Арашуковых Следственный комитет России объявил в федеральный розыск еще двух подозреваемых — исполняющего обязанности исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умара Калмыкова. Им удалось скрыться.30 января в здании Совета Федерации был задержан Рауф Арашуков – самый молодой российский сенатор. Он подозревается в организации убийства двух человек, участии в преступной группировке и давлении на свидетелей. Басманный суд арестовал его на два месяца.В тот же день был задержан его отец — советник главы "Межрегионгаза" Рауль Арашуков. Его обвинили в хищениях природного газа на сумму около 30 миллиардов рублей и арестовали на два месяца. Также по делу проходят Руслан Арашуков (двоюродный брат сенатора), Гузер Хашукаев, Николай Романов, Игорь Травинов и Алан Кятов. Свою вину подозреваемые не признают и будут обжаловать арест.