Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил в больнице детей, попавших в страшную аварию с автобусом под Калугой. Он отметил, что психологическое состояние детей улучшается, и пообещал всю необходимую помощь.

Детей, пострадавших в ДТП под Калугой, посетил губернатор Смоленской области Алексей Островский. В Калужской областной детской больнице глава региона пообщался с пациентами, пожелал им скорейшего выздоровления, а также передал гостинцы.Как сообщает ГТРК "Калуга", глава соседнего региона побеседовал с родителями и лечащим врачом, пообещал всю необходимую помощь. Особую благодарность Алексей Островский выразил калужанам. "Низкий поклон и руководству области, и врачам", — сказал он. Именно эти люди приняли на себя главный удар во время массовой госпитализации детей.Губернатор отметил, что дети постепенно "оттаивают" и приходят в себя. Их психологическое состояние улучшается. "Но пройдет ещё много времени, когда они забудут эту страшную дату", — считает Алексей Островский.Напомним, 3 февраля автобус с детьми и родителями, которые ехали на конкурс в Калугу из Ярцева Смоленской области, перевернулся на 128-м километре трассы Калуга-Вязьма. В результате аварии семь человек скончались. 5 февраля начались похороны погибших.