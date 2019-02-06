Губернатор Смоленской области Алексей Островский посетил Калужскую областную детскую больницу, где проходят лечение пострадавшие в ДТП дети.

Детей, пострадавших в ДТП под Калугой, посетил губернатор Смоленской области Алексей Островский. В Калужской областной детской больнице глава региона пообщался с пациентами, пожелал им скорейшего выздоровления, а также передал гостинцы.Как передает ГТРК "Калуга", глава соседнего региона побеседовал с родителями и лечащим врачом, пообещав всю необходимую помощь. Особую благодарность губернатор выразил калужанам. "Низкий поклон и руководству области и врачам, которые приняли на себя этот удар, когда массово начали поступать дети", — сказал Алексей Островский.Губернатор отметил, что дети постепенно "оттаивают, их психологическое состояние улучшается, но пройдет ещё много времени, когда они забудут эту страшную дату. День своего второго рождения".Напомним, 3 февраля автобус с детьми и родителями, которые ехали на конкурс в Калугу из Ярцева Смоленской области, перевернулся на 128-м километре трассы Калуга-Вязьма. В результате аварии семь человек скончались. 5 февраля начались похороны погибших.