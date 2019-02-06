Двукратный олимпийский чемпион в Сноуборде Вик Уайлд не собирается завершать карьеру. Более того российский спортсмен американского происхождения планирует выступить на Олимпийских играх 2022 года.

Двукратный олимпийский чемпион в Сноуборде Вик Уайлд не собирается завершать карьеру. Более того российский спортсмен американского происхождения планирует выступить на Олимпийских играх 2022 года.32-летний Вик Уайлд неудачно выступил на чемпионате мира в американском Парк-Сити, не сумев завоевать медали в параллельном слаломе. Однако сам спортсмен не собирается завершать карьеру. Двукратный победитель Олимпиады в Сочи собирается принять участие в Играх 2022, которые пройдут в Пекине."Я хочу выступить на Олимпийских играх в Пекине. Я еще достаточно молод, и у меня есть желание и силы выступать. Хочу завоевать олимпийские медали еще раз", — приводит слова Уайлда ТАСС.