Соседи прокомментировали слухи о том, что в ночь перед трагедией в квартире дочери дирижера Юрия Башмета Ксении было много гостей. Жители звездного дома отмечают, что никакой шумной вечеринки и быть не могло.

Соседи прокомментировали слухи о том, что в ночь перед трагедией вквартире дочери дирижера Юрия Башмета Ксении было много гостей. Жители "звездногодома" отмечают, что никакой шумной вечеринки и быть не могло.Пожилой мужчина сообщил, что в 44-й квартире, ставшейэпицентром пожара, до трагедии было тихо. Посторонние люди рядом сапартаментами Ксении замечены не были.Очевидец также ссылается на охрану, дежурившую внизу, и работниковслужбы эксплуатации, которые не позволили бы устраивать шумные сборища в столь позднийчас. Жилец дома уверен, что трагедия произошла из-за неисправной проводки. Об этом сообщаетОтметим, что сегодняв Сети появились ужасающие детали пожара в "звездном доме", унесшем жизни восьми человек. Сообщалось,что Ксения Башмет будто бы устроила дома шумную вечеринку. После появления в квартирезадымления хозяйка квартиры, и ее гости исчезли. Якобы они не подняли тревогу,не попытались разбудить соседей, а "тихо свалили".Напомним, что впострадавшем от пожара доме 1914 года на Никитском бульваре находятся квартирыхудожника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и актрисы ИнгеборгиДапкунайте. Никто из них не пострадал.