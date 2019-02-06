Соседи прокомментировали слухи о том, что в ночь перед трагедией в
квартире дочери дирижера Юрия Башмета Ксении было много гостей. Жители звездного
дома отмечают, что никакой шумной вечеринки и быть не могло.
Соседи прокомментировали слухи о том, что в ночь перед трагедией в
квартире дочери дирижера Юрия Башмета Ксении было много гостей. Жители "звездного
дома" отмечают, что никакой шумной вечеринки и быть не могло.
Пожилой мужчина сообщил, что в 44-й квартире, ставшей
эпицентром пожара, до трагедии было тихо. Посторонние люди рядом с
апартаментами Ксении замечены не были.
Очевидец также ссылается на охрану, дежурившую внизу, и работников
службы эксплуатации, которые не позволили бы устраивать шумные сборища в столь поздний
час. Жилец дома уверен, что трагедия произошла из-за неисправной проводки. Об этом сообщает
Отметим, что сегодня
в Сети появились ужасающие детали пожара в "звездном доме", унесшем жизни восьми человек. Сообщалось,
что Ксения Башмет будто бы устроила дома шумную вечеринку. После появления в квартире
задымления хозяйка квартиры, и ее гости исчезли. Якобы они не подняли тревогу,
не попытались разбудить соседей, а "тихо свалили".
Напомним, что в
пострадавшем от пожара доме 1914 года на Никитском бульваре находятся квартиры
художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и актрисы Ингеборги
Дапкунайте. Никто из них не пострадал.