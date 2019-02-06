Между двумя молодыми людьми на бытовой почве произошел конфликт, в результате которого один из них нанес своему оппоненту удары предметом, похожим на нож...

Сотрудники патрульно-постовой службы ОМВД России по району Отрадное задержали 21-летнего житель столицы, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.В территориальный отдел полиции поступило сообщение о ножевом ранении в одном из домов на улице Бестужевых.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что между двумя молодыми людьми на бытовой почве произошел конфликт, в результате которого один из них нанес своему оппоненту удары предметом, похожим на нож. Потерпевший был доставлен в медучреждение.Подозреваемый задержан. Им оказался 21-летний молодой человек, проживающий в столице. Нож изъят.Следствием территориального ОМВД возбужденно уголовное дело по ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29