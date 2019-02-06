Потерпевший сообщил, что обнаружил пропажу своего автомобиля «Хенде», припаркованного на Чоботовской улице...

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО совместно с сотрудниками ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержали 32-летнего приезжего, подозреваемого в краже автомобиля «Хенде».В полицию обратился 29-летний мужчина. Он сообщил, что обнаружил пропажу своего автомобиля «Хенде», припаркованного на Чоботовской улице. Материальный ущерб составил 900 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого на улице Адмирала Корнилова. Автомобиль был обнаружен в Московской области.Установлено, что злоумышленник, используя специальные приборы, открыл автомобиль, завел его и скрылся с места происшествия.Следственным отделением ОМВД России по району Ново-Переделкино г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят дальнейшие мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93