Злоумышленники осуществляли незаконные банковские операции, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций...

«Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по г. Москве и Управления «К» СЭБ ФСБ России пресекли незаконную банковскую деятельность с извлеченным доходом в размере свыше 12 млн рублей», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что в период с 2013 года по настоящее время участники организованной группы осуществляли незаконные банковские операции, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных фиктивных организаций.В настоящее время сумма установленного дохода от противоправной деятельности злоумышленников составляет свыше 12 млн рублей.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность».Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в жилищах и офисах, в ходе которых были изъяты документы и черновые записи, печати, уставные и регистрационные документы фиктивных организаций, 25 единиц компьютерной техники, 50 мобильных телефонов, 48 флеш-накопителей и «Банк-клиентов», свидетельствующие о противоправной деятельности участников организованной группы.В настоящее время троим соучастникам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53