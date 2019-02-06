Фельдшеры спешили к горящему жилому дому, где во время пожара серьезно пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Служебная машина двигалась с включенными мигалкой и сиреной, но при попытке проскочить перекресток на красный сигнал светофора столкнулась с Renault.

Спешившая на вызов карета скорой помощи попала в серьезную аварию в Озерске. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.Дорожный инцидент произошел около 18:40 в минувший вторник, 5 февраля, на пересечении улиц Карла Маркса и Октябрьской. Фельдшеры спешили к горящему жилому дому, где во время пожара серьезно пострадали семь человек, в том числе четверо детей. Служебная машина двигалась с включенными "мигалкой" и сиреной, но при попытке проскочить перекресток на красный сигнал светофора столкнулась с Renault.Повреждения в аварии получили только автомобили, но до места спецтранспорт в итоге не добрался. Виновника ДТП предстоит установить инспекторам.