В Тверском суде Москвы прошло заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Суд решил продлить содержание под стражей обоих футболистов, а также проходящих с ними по делу Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина.

В Тверском суде Москвы прошло заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Суд решил продлить содержание под стражей обоих футболистов, а также проходящих с ними по делу Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина.Все обвиняемые признали. Мать братьев Кокориных предлагала залог за Александра и Кирилла в 10 миллионов рублей. Родственника Павла Мамаева были готовы внести залог в шесть миллионов. Обвинение выступало за продление содержания под стражей, защита считала, что обвиняемых нужно выпустить из СИЗО. Судья Ольга Затомская выслушала все стороны процесса, после чего суд удалился на совещание для принятия решения.После длительного совещания суд принял сторону обвинения и вынес решение оставить обвиняемых под стражей до 8 апреля. Защита постарается обжаловать этот вердикт.