До президентских выборов на Украине остается меньше месяца, а рейтинг Петра Порошенко – без слез не взглянешь. В преддверии выборов руководство страны делает все возможное, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем. Удар решили нанести по лидеру общественного движения Украинский выбор Виктору Медведчуку.

До президентских выборов на Украине остается меньше месяца, а рейтинг Петра Порошенко – без слез не взглянешь. В преддвериивыборов руководство страны делает всевозможное, чтобы отвлечь внимание населения от насущных проблем. Удар решилинанести по лидеру общественного движения "Украинский выбор" Виктору Медведчуку.Пословам кандидата в президенты Украины Юрия Бойко, Порошенко и егоокружение за прошедшие годы превратили украинцев в нацию нищих, котораяне в состоянии заплатить за коммунальные платежи."Все видят, что этопопытка отвлечь внимание от провальной политической и экономическойполитики действующего режима", – передает слова Бойко телеканал "112Украина".Заявление Медведчукао необходимости предоставления автономии Донбассу не противоречатминским соглашениям, отметил кандидат в президенты Украины. Уголовноедело против главы "Украинского выбора" Бойко назвал политическимирепрессиями.Об уголовном разбирательстве против Виктора Медведчука сообщила накануне спикер Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.Решение правоохранителей для многих стало крайне неожиданным. Медведчукобладает большим влиянием на внутреннюю и внешнюю политику страны. Егоназывают серым кардиналом Украины и посредником на переговорах между и Владимиром Путиным.Лидерадвижения "Украинский выбор" обвиняют в государственной измене ипосягательстве на территориальную целостность Украины. Все из-за егоречи на недавнем съезде оппозиционной партии "За жизнь", в которой онпредложил предоставить Донбассу автономию.Выборыпрезидента Украины – 2019 состоятся 31 марта. На пост главы государствапретендуют более 30 человек, в том числе , лидер партии"Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, лидер"Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко и другие политики.