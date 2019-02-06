Экс-президент Украины Виктор Янукович сделал откровенное признание. Беглый политик, приговоренный недавно к 13 годам заключения за госзмену, назвал себя лохом.

Экс-президент Украины Виктор Янукович сделал откровенное признание.Беглый политик, приговоренный недавно к 13 годам заключения за госзмену, назвал себя лохом.Таких откровений от журналисты, пришедшие на егопресс-конференцию в Москве, еще не слышали. Экс-президент пояснил, почему он такуничижительно охарактеризовал себя и сделал небольшой исторический экскурс.Янукович вспомнил февраль 2014 года, когда на Украине всамом разгаре был Евромайдан. В качестве гарантов мирного развития ситуации вКиев прилетели представители Евросоюза, выступавшие как посредники междупрезидентом страны и оппозицией. После тяжелых двухдневных переговоров стороныподписали соглашение об урегулировании политического кризиса.Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел ФРГи Польши – Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский. Специальныйпредставитель президента России Владимир Лукин, участвовавший в переговорах,отказался поставить свою подпись под соглашением, видимо, понимая, что оно врядли охладит пыл митингующих.Примерно так и выразился , вспоминая события2104 года. По словам экс-президента, министры иностранных дел стран Европы кинулиего как лоха."Владимир Лукин мне сказал: неужели вы верите, что этисоглашения будут выполнены? Я сказал: "Да, я хочу верить, что на такомуровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств иподписывают документ, они обязательно будут выполнены", – вспоминает .Выходит, что его доверчивость его и подвела. "Ксожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули,предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегоднятакими себя считают – меня кинули как лоха", – признал .В этом же месяце Верховная рада отстранила президента отвласти и он был вынужден покинуть страну. Причем, бежал Янукович отнационалистов, которые были готовы его убить, с помощью российских спецслужб.Сначала президент поехал в Харьков с целью собрать там своих сторонников, а затемчерез территорию Донбасса и Крыма его эвакуировали в Ростов-на-Дону российскиевоенные из спецподразделений.Все эти годы жил не то в Подмосковье, не тов Ростове-на-Дону, а в конце 2018 года исчез из информационного поля. Как разтогда в Киеве решалась его судьба, там проходили итоговые заседания поуголовному делу по обвинению экс-президента в госизмене. Янукович с судом насвязь не вышел. Адвокат политика утверждал, что у него есть медицинская справка.Юрист рассказал, что у его подзащитного тяжелые травмы, оннаходится в больнице и у него есть соответствующие справки от врачей. Судьи с аргументами адвоката не согласились и в итоге, не предоставивправа выступить с последним словом, приговорили его заочно к 13-тигодам заключения.Как сообщалось, спортивную травму получил 16 ноября2018 года. Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт имениСклифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной секретностиперевезли в другую клинику. Потом в деле о его болезни всплыл некий врач изИзраиля, а вот теперь и сам беглый президент предстал перед публикой.