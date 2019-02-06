Экс-президент Украины Виктор Янукович сделал откровенное признание.
Беглый политик, приговоренный недавно к 13 годам заключения за госзмену, назвал себя лохом.
Экс-президент Украины Виктор Янукович сделал откровенное признание.
Беглый политик, приговоренный недавно к 13 годам заключения за госзмену, назвал себя лохом.
Таких откровений от журналисты, пришедшие на его
пресс-конференцию в Москве, еще не слышали. Экс-президент пояснил, почему он так
уничижительно охарактеризовал себя и сделал небольшой исторический экскурс.
Янукович вспомнил февраль 2014 года, когда на Украине в
самом разгаре был Евромайдан. В качестве гарантов мирного развития ситуации в
Киев прилетели представители Евросоюза, выступавшие как посредники между
президентом страны и оппозицией. После тяжелых двухдневных переговоров стороны
подписали соглашение об урегулировании политического кризиса.
Свидетелями подписания выступили министры иностранных дел ФРГ
и Польши – Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский. Специальный
представитель президента России Владимир Лукин, участвовавший в переговорах,
отказался поставить свою подпись под соглашением, видимо, понимая, что оно вряд
ли охладит пыл митингующих.
Примерно так и выразился , вспоминая события
2104 года. По словам экс-президента, министры иностранных дел стран Европы кинули
его как лоха.
"Владимир Лукин мне сказал: неужели вы верите, что эти
соглашения будут выполнены? Я сказал: "Да, я хочу верить, что на таком
уровне, когда приезжают министры иностранных дел европейских государств и
подписывают документ, они обязательно будут выполнены", – вспоминает .
Выходит, что его доверчивость его и подвела. "К
сожалению, я ошибся и Лукин был прав. Как это можно назвать? Меня обманули,
предали или, как говорят продвинутые украинские политики, которые сегодня
такими себя считают – меня кинули как лоха", – признал .
В этом же месяце Верховная рада отстранила президента от
власти и он был вынужден покинуть страну. Причем, бежал Янукович от
националистов, которые были готовы его убить, с помощью российских спецслужб.
Сначала президент поехал в Харьков с целью собрать там своих сторонников, а затем
через территорию Донбасса и Крыма его эвакуировали в Ростов-на-Дону российские
военные из спецподразделений.
Все эти годы жил не то в Подмосковье, не то
в Ростове-на-Дону, а в конце 2018 года исчез из информационного поля. Как раз
тогда в Киеве решалась его судьба, там проходили итоговые заседания по
уголовному делу по обвинению экс-президента в госизмене. Янукович с судом на
связь не вышел. Адвокат политика утверждал, что у него есть медицинская справка.
Юрист рассказал, что у его подзащитного тяжелые травмы, он
находится в больнице и у него есть соответствующие справки от врачей. Судьи с аргументами адвоката не согласились и в итоге, не предоставив
права выступить с последним словом, приговорили его заочно к 13-ти
годам заключения.
Как сообщалось, спортивную травму получил 16 ноября
2018 года. Политика в обездвиженном состоянии доставили в Институт имени
Склифосовского, но через несколько часов в условиях повышенной секретности
перевезли в другую клинику. Потом в деле о его болезни всплыл некий врач из
Израиля, а вот теперь и сам беглый президент предстал перед публикой.