В расположенном на юге Египта городе Луксоре под завалами рухнувшего дома погибли туристка из Германии и две местные малолетние девочки. Еще 13 человек, в том числе, трое немецких туристов, получили травмы.

В расположенном на юге Египта городе Луксоре под завалами рухнувшего дома погибли туристка из Германии и две местные малолетние девочки. Еще 13 человек, в том числе, трое немецких туристов, получили травмы.Трагический инцидент произошел на улице Юсеф Хасан, где рухнуло нежилое здание старой постройки. Все погибшие и пострадавшие находились рядом с аварийным зданием, сообщает РИА Новости.Расположенный на Ниле город Луксор — один из главных туристических центров Египта. Именно в его окрестностях находятся многочисленные древнеегипетские памятники, храмы и гробницы.