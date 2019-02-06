У Восточного побережья Соединенных Штатов в ходе операции по пополнению запасов воды столкнулись два корабля ВМС США.

У Восточного побережья Соединенных Штатов в ходе операции по пополнению запасов воды столкнулись два корабля ВМС США.Пресс-служба ВМС США уточнила, что в данном случае речь идет о незначительном инциденте: ракетный крейсер "Лейте Галф" и сухогруз "Роберт Пири" столкнулись кормовыми частями. Пострадавших нет, корабли смогли продолжить плавание, сообщает ТАСС.Столкнувшиеся корабли входят в состав авианосной ударной группы во главе с авианосцем "Авраам Линкольн".