Мария Миронова дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала, как сильно изменилась ее жизнь после рождения ребенка, и почему уже не обратит внимания ни на какого мужчину.

Мария Миронова дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала, как сильно изменилась ее жизнь после рождения ребенка, и почему уже не обратит внимания ни на какого мужчину.Мария Миронова стала мамой в 18 лет. Она родила сына Андрея. По ее словам, тогда ни ее организм, ни мозг не понимали, что с ней произошло. "У меня тогда случилась крайне резкая и жесткая перестройка. Чувство ответственности мне всегда было присуще, но после рождения ребенка понимаешь, что эгоистическая жизнь заканчивается. Ну а если она пролонгируется, такое тоже бывает, то потом дети дают родителям по башке так, что мало не покажется", – убеждена популярная актриса.Сейчас ее сын Андрей учится на режиссерских курсах и снялся в главной роли в фильме "Спасти Ленинград". Однако Мария Миронова все же надеется, что он выберет профессию режиссера. "Для мужчины, на мой взгляд, это, в отличие от актерской, более серьезная, вдумчивая и развивающая профессия. Но он будет решать и выбирать сам", – высказала мнение артистка.Актриса призналась, что с появлением в ее жизни ребенка она поняла, что не может контролировать все, как ей казалось раньше. "Научилась отпускать, понимать, что какие-то вещи не могу и не должна контролировать. С ребенком ты пытаешься добиться какого-то результата, и чем больше добиваешься, тем еще хуже становится. Так что для меня трудным было поймать тот момент, что ты идешь не в ту сторону, остановиться, развернуться… В любом случае всегда надо начинать с себя. Осознать такое очень полезно не только в воспитании детей, но и в любой жизненной ситуации", – цитирует Марию Миронову .О том, что сейчас происходит сейчас в ее личной жизни, 45-летняя Мария Миронова предпочитает не распространяться. На вопрос о том, что должно быть в мужчине, чтобы она обратила на него внимание, актриса ответила категорично: "Я уже не обращу внимания ни на какого мужчину. Зачем? У меня все в порядке. Я счастлива".