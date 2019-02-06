Ира Пингвинова, которая сейчас находится на Острове любви, очень недовольна возлюбленным Витей Панютой. По словам участницы шоу Дом-2, молодой человек не тащит ее в постель при первой же возможности, хотя ей этого очень хочется.

Ира Пингвинова, которая сейчас находится на "Острове любви",очень недовольна возлюбленным Витей Панютой. По словам участницы шоу "Дом-2",молодой человек не тащит ее в постель при первой же возможности, хотя ей этогоочень хочется.Пингвинова отмечает, что между ней и Панютой еще не было "волшебства"("волшебством" участники телестройки называют половой акт – Прим. ред.). Она непонимает, почему ее бойфренд не пристает к ней перед сном и не требует интимнойблизости. Девушка полагает, что охлаждение в их паре наступило из-за частых конфликтов."Я сам по себе такой человек, скупой немножечко на эмоции.Желание у меня есть. Я бы с ней не сидел, не распинался бы. Она меня привлекаети в физическом, и в моральном, я хочу быть с ней", – оправдывался раскрасневшийсяВитя на общем собрании.Было заметно, что Пингвиновой неудобно обсуждать интимныеподробности своей личной жизни с другими участниками, поэтому на лобном местеона вдруг заявила, что сама не готова к близости. "Мы решили, что будемзабывать все конфликты, которые были на протяжении этих дней, и мы тянемся друг кдругу", – добавила участница "Дома-2".Меж тем, другие жители "Острова любви" принялисьподтрунивать над Панютой. Они в шутку называли его "Витька-девственник". Кто-тоиз присутствующих решил поинтересоваться, сколько женщин было у возлюбленногоПингвиновой."Больше 20 точно", – после долгих уговоров ответил на вопросВиктор. "Ты хоть с ними целовался?" – продолжил издевательства ведущий Андрей Черкасов."Я матери звонил, когда она давала добро, я приходил ицеловал. Я веду себя, как воспитанный молодой человек. Я к ней серьезноотношусь", – продолжал отбиваться от нападок участник .После слово взял Илья Яббаров. Он отметил, что к 22 годам успел опробовать более 150 женщин, чем очень гордится. "Я думаю, что Викторстесняется женщину. Она тебе практически уже кричит: "Возьми меня, милый, возьминочью, отверни камеры, помаши". А ты пугаешься. Надо взять все в свои руки ипоймать удачу", – высказал свое экспертное мнение Яббаров из шоу .