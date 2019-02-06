Ира Пингвинова, которая сейчас находится на Острове любви,
очень недовольна возлюбленным Витей Панютой. По словам участницы шоу Дом-2,
молодой человек не тащит ее в постель при первой же возможности, хотя ей этого
очень хочется.
Ира Пингвинова, которая сейчас находится на "Острове любви",
очень недовольна возлюбленным Витей Панютой. По словам участницы шоу "Дом-2",
молодой человек не тащит ее в постель при первой же возможности, хотя ей этого
очень хочется.
Пингвинова отмечает, что между ней и Панютой еще не было "волшебства"
("волшебством" участники телестройки называют половой акт – Прим. ред.). Она не
понимает, почему ее бойфренд не пристает к ней перед сном и не требует интимной
близости. Девушка полагает, что охлаждение в их паре наступило из-за частых конфликтов.
"Я сам по себе такой человек, скупой немножечко на эмоции.
Желание у меня есть. Я бы с ней не сидел, не распинался бы. Она меня привлекает
и в физическом, и в моральном, я хочу быть с ней", – оправдывался раскрасневшийся
Витя на общем собрании.
Было заметно, что Пингвиновой неудобно обсуждать интимные
подробности своей личной жизни с другими участниками, поэтому на лобном месте
она вдруг заявила, что сама не готова к близости. "Мы решили, что будем
забывать все конфликты, которые были на протяжении этих дней, и мы тянемся друг к
другу", – добавила участница "Дома-2".
Меж тем, другие жители "Острова любви" принялись
подтрунивать над Панютой. Они в шутку называли его "Витька-девственник". Кто-то
из присутствующих решил поинтересоваться, сколько женщин было у возлюбленного
Пингвиновой.
"Больше 20 точно", – после долгих уговоров ответил на вопрос
Виктор. "Ты хоть с ними целовался?" – продолжил издевательства ведущий Андрей Черкасов.
"Я матери звонил, когда она давала добро, я приходил и
целовал. Я веду себя, как воспитанный молодой человек. Я к ней серьезно
отношусь", – продолжал отбиваться от нападок участник .
После слово взял Илья Яббаров. Он отметил, что к 22 годам успел опробовать более 150 женщин, чем очень гордится. "Я думаю, что Виктор
стесняется женщину. Она тебе практически уже кричит: "Возьми меня, милый, возьми
ночью, отверни камеры, помаши". А ты пугаешься. Надо взять все в свои руки и
поймать удачу", – высказал свое экспертное мнение Яббаров из шоу .