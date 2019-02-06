Арсэна Одзелашвили многие считают излишне эмоциональным участником проекта Дом-2, Из-за вспыльчивости, он даже получил срок.

Арсэна Одзелашвили многие считают излишне эмоциональным участником проекта "Дом-2", Из-за вспыльчивости, он даже получил срок."Я возвращался домой после ссоры с девушкой, разбил свой телефон и попросил проходящего мимо человека позвонить, – рассказал Одзелашвили. – Он грубо ответил мне матом, я силой забрал у него мобильный и ударил".Потерпевший, как пишет журнал - написал заявление в полицию на бывшего участника. "У него была выбита пара зубов, я оплатил лечение, – объясняет Арсэн. – Это правильно, что я понес наказание за свой проступок".Напомним,что настоящая фамилия дебошира – Чачанидзе. Псевдоним же он взял для проекта в честь предводитель антикрепостнического крестьянского движения в Восточной Грузии в первой половине XIX века, которого звали "грузинским Робин Гудом", Арсэна Одзелашвили.Как говорят, до прихода на "Дом-2" Арсен долгое время ничем не занимался,вылетел из института, так как переспал с дочкой ректора. После этого вел корпоративы, а также работал в охране казино. На одиозной телестройке за короткое время он успел поскандалить с Евгением Ромашовым, Саймоном Марданшиным, Захаром Саленко и Ильей Яббаровым. Доходило и до рукоприкладства.