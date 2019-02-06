Правительство Украины приняло решение прекратить действие межправительственного соглашения с РФ об обмене правовой информацией, подписанного в 1995 году. Ранее Киев разорвал договор о дружбе с Москвой.

Украина прекращает действие межправительственного соглашения с Российской Федерацией об обмене правовой информацией. Такое решение принял кабмин Украины на заседании 6 февраля.Договор был заключен весной 1995 года, напоминает ТАСС. Согласно одному из его положений, оно остается в силе в течение 6 месяцев после того, как одна из сторон уведомит другую сторону о намерении прекратить действие договора.За последние месяцы Киев разорвал несколько соглашений с Россией. В декабре 2018 года Петр Порошенко подписал закон о непродлении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Он заявил, что Украина решительно рвет со своим "колониальным прошлым" и переориентируется на Запад. Летом 2018 года Киев собирался запретить транспортное сообщение с Москвой.