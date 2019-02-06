В конце 2019 года начнутся государственный испытания мин ПТМ-5, которые реагируют на определенное количество металла. Именно по такому критерию боеприпас будет отличать солдат или бронетехнику противника от мирных граждан, утверждают разработчики из Научно-исследовательского инженерного института.

В конце 2019 года начнутся государственные испытания мин ПТМ-5, которые реагируют на определенное количество металла. Именно по такому критерию боеприпас будет отличать солдат или бронетехнику противника от мирных граждан, утверждают разработчики из Научно-исследовательского инженерного института.Сейчас начинается производство опытной партии, пишет агентство РИА Новости. А в серию новый боеприпас может пойти уже в 2020 году.Проблема мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые остаются после военных конфликтов и продолжают убивать невинных людей, актуальна до сих пор. Сейчас, например, группа российских взрывотехников помогает очистить от взрывоопасных предметов территорию Лаоса. Обезврежено уже около 40 гектаров земли, плюс военнослужащие РФ подготовили группу местных инструкторов-саперов, которые будут передавать опыт местным вооруженным силам.