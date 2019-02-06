Появляются новые подробности по факту пожара в звездном доме, унесшем жизни восьми человек. Возгорание началось с квартиры дочери Юрия Башмета. Говорят, когда случилась беда, женщина быстро покинула помещение, никого не предупредив об огне, и теперь ее ищет полиция.

Появляются новые подробности по факту пожара в "звездном доме", унесшем жизни восьми человек. Возгорание началось с квартиры дочери Юрия Башмета. Говорят, когда случилась беда, женщина быстро покинула помещение, никого не предупредив об огне, и теперь ее ищет полиция.Телеграм-канал Mash утверждает, что дочь Юрия Башмета сбежала, ее разыскивают полицейские. У них есть серьезные вопросы к женщине. Дело в том, что в ночь с 3 на 4 февраля Ксения устроила у себя в 44-ой квартире шумную вечеринку. Именно тогда что-то загорелось – оно-то и стало эпицентром пожара, в котором погибли восемь человек.По утверждению издания, и хозяйка квартиры, и ее гости исчезли сразу же. Якобы они не подняли тревогу, не пытались разбудить спящих соседей, а "тихо свалили". Теперь их поиском занялась полиция, у которой к 38-летней Ксении есть "очевидные вопросы".Напомним, что в пострадавшем от пожара здании 1914 года находятся квартиры художника Никаса Сафронова, певицы Любови Казарновской и актрисы Ингеборги Дапкунайте. Никто из них, к счастью, не пострадал. Квартира же дочери Башмета стоимостью 100 миллионов рублей, как полагают эксперты, восстановлению не подлежит.