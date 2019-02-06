УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Миронова Сергея Михайловича...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Миронова Сергея Михайловича, 19.01.1968 года рождения, жителя г. Москвы, местонахождение которого неизвестно с 01.05.2018.Приметы: на вид 50 лет, рост 187 см, плотного телосложения, волосы темные, прямые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93