ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Пуртова Евгения Алексеевича...

ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное устанавливают местонахождение пропавшего без вести Пуртова Евгения Алексеевича, 03.10.1981 года рождения, жителя г. Москвы, который 4 февраля 2019 года ушел из дома в Борисовском проезде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: азиатской народности, на вид 35-38 лет, рост 170-175 см., плотного телосложения, волосы темные короткие.Был одет: джинсы темно-синие, ботинки темно-коричневые, пуховик темно-серый, шапка в полоску темно коричневая.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).