Сегодня, 6 февраля, в Москве в последний путь проводили рэпера Кирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. На церемонии прощания с артистом произошел неприятный для присутствующих эпизод.

Сегодня, 6 февраля, в Москве в последний путь проводили рэпераКирилла Толмацкого, выступавшего под псевдонимом Децл. На церемонии прощания сартистом произошел неприятный для присутствующих эпизод.В ритуальном зале Центральной клинической больницы собралисьсотни людей. Близким скончавшегося артиста приносили свои соболезнования коллеги,друзья и фанаты умершего.В конце церемонии отец Кирилла – Александр Толмацкий попыталсяобратиться к присутствующим. "Уважаемые друзья и гости…", – начал было родительзвезды, но продолжить не смог, душили слезы, он расплакался.К Александру подошел сын Децла – Антонио и они обнялись. "Простименя, сын", – выкрикнул Толмацкий.В этот душераздирающий миг неизвестный мужчина из толпызаорал: "Кирилл, мы отомстим за тебя, кто это сделал будет наказан. Все ответятза это". Безутешный отец перебил его. Александр попросил выкинуть незнакомца из зала."Мне бы не хотелось слышать эти речи на похоронах, выйдитеиз зала. Не надо провокаций и дурацких речей, как случилось, так случилось.Сделайте лучше что-то доброе", – строго сказал Толмацкий.По завершении церемонии прощания рэпера похоронили наПятницком кладбище. Об этом сообщает .