Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список эмодзи, которые будут включены в 12-ю редакцию Юникода (Unicode 12.0). Коллекция пополнится 59 базовыми пиктограммами (230, если считать вариации с различным цветом кожи и гендера).

Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список эмодзи, которые будут включены в 12-ю редакцию Юникода (Unicode 12.0). Коллекция пополнится 59 базовыми пиктограммами (230, если считать вариации с различным цветом кожи и гендера).К теме животных подключат фламинго, орангутана, скунса, ленивца, выдру и устрицу, к еде — лук, чеснок, вафлю, масло и мате. В категорию одежды добавят шорты, купальный костюм, спасательный жилет и сари (женский индийский наряд). Не забыли и о людях с ограниченными возможностями: в обновленный набор эмодзи войдут инвалидные коляски, собака-поводырь, слуховой аппарат и протез. Также появятся зевающий смайлик и щипок.Очереднация спецификация Юникода будет принята 5 марта. Впрочем, это не означает, то новые смайлики сразу же появятся на экранной клавиатуре смартфона. Сначала поддержку расширенной таблицы символов должны реализовать крупные разработчики (такие как Apple, Google и Microsoft), после чего она станет доступна в качестве программного обновления.∎Клавиатура Google порекомендует GIF и эмодзи при помощи искусственного интеллекта читайте такжеВажно, что консорциум дает только рекомендации по рисовке смайликов, а их непосредственное оформление берут на себя разработчики операционных систем. Как ожидается, новые эмодзи станут доступны во второй половине 2019 года.