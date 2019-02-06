Жительница города Рощино в Выборгском районе Ленинградской области попала под искусственную лавину, вызванную сходом снега с крыши магазина. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.

Жительница города Рощино в Выборгском районе Ленинградской области попала под искусственную лавину, вызванную сходом снега с крыши магазина. Камера наблюдения зафиксировала опасный момент.Инцидент произошел днем 5 февраля в центре города — снег сошел с крыши магазина "Улыбка радуги" и накрыл проходившую мимо девушку. По уверениям очевидцев, она не пострадала, хотя и не смогла устоять на ногах."Я писала по поводу нависания снега с этого здания месяц назад в правительство Ленобласти, через два дня появились колышки, ленточки и предупреждающая табличка. Ответа я так и не получила. Может быть, если каждый напишет по поводу этого безобразия, будет какая-то реакция. Самое ужасное, что по этому маршруту ежедневно ходят и дети — в школу и из школы", — отметила Наталия Сапрыкина.В тот же день в самом центре Санкт-Петербурга упавшая с крыши химико-фармацевтического университета глыба льда убила одного студента и травмировала его приятеля.