В структуре Министерства чрезвычайных ситуаций созданы Главное управление пожарной охраны и Департамент спасательных формирований, сообщил заместитель главы ведомства Александр Гурович.

В структуре Министерства чрезвычайных ситуаций созданы Главное управление пожарной охраны и Департамент спасательных формирований, сообщил заместитель главы ведомства Александр Гурович.Ранее пожарные, спасатели, горноспасатели и воинские спасательные формирования входили в Департамент готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС.Кроме того, решено увеличить численность сотрудников в Департаменте оперативного управления и Департаменте надзорной деятельности и профилактической работы МЧС, передает "Интерфакс".