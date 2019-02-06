В Национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс в США было обнаружено тело неизвестного мужчины. Установить личность погибшего и обстоятельства его смерти полицейским удалось лишь спустя несколько месяцев.

В Национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс в США былообнаружено тело неизвестного мужчины. Установитьличность погибшего и обстоятельства его смерти полицейским удалось лишь спустя несколько месяцев.В начале сентябряпрошлого года 30-летний житель штата Теннесси Уильям Ли Хилл отправился в национальный парк вместе с другом для сбора растения женьшеня, которое используют для создания энергетических напитков. В тот же день его спутник вернулся домой один. Вскоре полицейские организовали операцию по поиску пропавшего мужчины. Труп Уильма они обнаружили лишь спустя четыре дня.Согласно предварительной версии, американец стал добычей агрессивного черного медведя. Дикое животное находилось рядом с телом Хилла на протяжении несколько часов, пока правоохранителям не удалось прогнать опасного зверя. Личность мужчины установили благодаря вещам и несколькимтатуировкам: черепу с костями,эмблеме рок-группы "AC/DC" и флагу Конфедерации с надписью "У реднеков так принято".Истинную причину гибели Уильяма Ли Хилла специалисты узнали лишь после тщательной экспертизы, результаты которой они объявили в начале февраля. Оказалось, что мужчина умер от передозировки наркотиков. Возле его тела нашли остатки запрещенных веществ и шприцы. Лишь после этого к нему подошел опасный зверь.