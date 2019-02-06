Ей грозит крупный штраф или лишение свободы до 3-х лет

Ей грозит крупный штраф или лишение свободы до 3-х летВ Петушках безработную местную жительницу подозревают в фиктивной постановке на учёт иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.С октября по декабрь прошлого года женщина направила в территориальный отдел по вопросам миграции 33 уведомления о прибытии уроженцев соседних республик, указав местом их проживания свой частный дом.Однако намерения предоставить помещение для проживания иностранцам, прибывшим в Россию на заработки, у нее не было. В каждом случае женщина получала от иностранцев по тысяче рублей.Теперь женщине может грозить наказание в виде крупного штрафа или лишения свободы до 3-х лет.