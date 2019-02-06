Его приговорили к 5,5 годам тюрьмы

Его приговорили к 5,5 годам тюрьмыСуд вынес приговор бывшему заместителю начальника отдела полиции в Покрове. Его признали виновным в получении крупной взятки.Осенью 2017 года мужчина вступил в сговор с двумя своими коллегами (участковым уполномоченным и оперуполномоченным ОМВД России по Петушинскому району). Они согласились за «вознаграждение» без каких-либо оснований изъять экскаватор «VOLVO», которым владело одно из предприятий.Злоумышленник совместно с соучастниками незаконно отогнал экскаватор на стоянку полиции, за что получил 50 тысяч рублей.Полицейского приговорили к 5,5 годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей.