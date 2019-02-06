Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с ежегодным посланием. В своём выступлении он заявил, что США продолжит неусыпно следить за действиями Ирана, и пригрозил Китаю, которому якобы пора положить конец несправедливым приемам в торговле с Вашингтоном.

Дональд Трамп обратился к Конгрессу США с ежегодным посланием. В своём выступлении он заявил, что США продолжит неусыпно следить за действиями Ирана, и пригрозил Китаю, которому якобы пора положить конец "несправедливым приемам в торговле с Вашингтоном".Однако главной темой послания стало строительство стены на границе с Мексикой. Глава Белого дома отметил, что добьется реализации проекта, чтобы решить проблемный вопрос нелегальной миграции. И напомнил, что у конгресса осталось только десять дней, чтобы выделить средства на строительство. Иначе – снова начнется шатдаун, отмечает телеканал "Россия 24".