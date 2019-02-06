Правда оно будет только дневным

Правда оно будет только дневнымЖители Струнино все-таки смогли добиться того, что в местной больнице появится дерматологический стационар. Обладминистрация согласовала с Минздравом новую дорожную карту исполнения поручения Президента по капремонту.Дневное дерматологическое отделение на 20 коек разместят на первом этаже уже отремонтированного 4-го корпуса Струнинской больницы - раньше там находилось психиатрическое отделение. Чуть позже в департаменте здравоохранения расскажут, когда именно стационар начнет свою работу.Однако непонятно, появится ли в больнице психиатрическое отделение, куда в качестве эксперта приглашали главного психиатра страны Зураба Кекелидзе. В Струнине недостаточно докторов и пациентов, чтобы содержать полноценное отделение. Сейчас местный жителям приходится ездить во Владимир.Детали новой дорожной карты администрация Владимирской области пообещала обнародовать в ближайшее время.