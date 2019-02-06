Стоит гаишник на дороге, мимо его проносится 600-тый мерс. Гаишник по радару видит, что скорость машины 240 км в час. Он останавливает машину и говорит: ""Вы привысили скорость, дайте Ваши документы"". На что водитель отвечает: ""Нет документов, машина в угоне"". ""Выйдете из автомобиля"" ""Не выйду, у меня полные карманы наркотиков"". ""Немедлено машину к осмотру!"" ""А фиг тебе, у меня в багажнике труп"". Гаишник вызывает СОБР. Они приезжают, досматривают машину, а там все в порядке. ""Ну ты, козел, где наркота, где труп, где украденая машина?"" - спрашивают они у гаишника. На что водитель автомобиля говорит: ""Вот-вот, этот дурак сейчас скажет что я ехал со скоростью 240 км. в час"".
еще анекдот!