06.02.2019

2019-02-06 18:50:51

В Тюмени иномарка протаранила автобус

Вечером 5 февраля на пересечении улиц Мориса Тореза и Республики в Тюмени автомобиль Lexus врезался в пассажирский автобус, передает портал . По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением при повороте. В результате пострадали три человека – кондуктор, пожилая пассажирка и ребенок. Они были доставлены в больницу.