Ей назначили штраф в размере 5 тысяч рублей

Ей назначили штраф в размере 5 тысяч рублейВязниковская прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. Женщина пожаловалась, что в отделе опеки и попечительства Вязниковского района нарушают порядок рассмотрения обращений граждан.Выяснилось, что в местное управление образования поступило обращение по вопросу ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, которое передали на исполнение заведующей отделом опеки и попечительства. Ответ по обращению направили по истечении установленного 30-дневного срока, заявительнице отказали.Виновному лицу назначили наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.Кроме того, в адрес начальника местного управления образования внесено представление, которое находится на рассмотрении.