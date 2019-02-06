В Верхнебуреинском районе Хабаровского края на однопутном участке железной дороги произошел сход вагонов с углем. Всего в составе было 54 вагона, из которых сошли с рельсов 27. Участок железнодорожного полотна на месте ЧП поврежден.

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края на однопутном участке железной дороги произошел сход вагонов с углем. Всего в составе было 54 вагона, из которых сошли с рельсов 27. Участок железнодорожного полотна на месте ЧП поврежден.К месту схода вагонов выдвинулись два восстановительных поезда с аварийно-ремонтными бригадами, передает "Интерфакс". Вертолет Ми-8 со спасателями готов к вылету.Движение грузовых поездов на аварийном участке приостановлено, на движение пассажирских поездов инцидент не повлиял. Пострадавших нет, угрозы экологической обстановке нет. Причина происшествия выясняется, сообщает ТАСС.