В ночь на среду, 6 февраля, в селе Бриакан Хабаровского края в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме, погибли трое малолетних детей.

В ночь на среду, 6 февраля, в селе Бриакан Хабаровского края в результате пожара, вспыхнувшего в частном деревянном доме, погибли трое малолетних детей.Мать погибших рассказала, что поздно вечером вышла в магазин. Спустя примерно 30 минут, вернувшись, она увидела, что их дом охвачен пламенем. Женщина бросилась в дом и вынесла оттуда двоих детей, но спасти их не удалось. В ходе тушения пожара было обнаружено тело еще одного ребенка, передает ТАСС.По факту гибели детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").