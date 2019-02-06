Ксения Бик прокомментировала откровения любовниц ее ныне покойного супруга Дмитрия Марьянова. Женщина дала понять, что готова на личную встречу с ними, чтобы расставить все точки над i.

Ксения Бик прокомментировала откровения любовниц ее ныне покойного супруга Дмитрия Марьянова. Женщина дала понять, что готова на личную встречу с ними, чтобы расставить все точки над i.В конце 2018 года Ксения Бик дала первое после смерти откровенное интервью. Рассказы вдовы артиста не оставили равнодушными его бывших возлюбленны. На ток-шоу "Пусть говорят" они заявили, что многие заявления Ксении Бик якобы не соответствуют действительности.Так, прославленная фигуристка Ирина Лобачева опровергла информацию о том, что страдает пристрастием к спиртному. на которое якобы подсадила и Дмитрия. А также поведала, что незадолго до смерти Марьянов ей будто бы признавался в желании развестись. И якобы не она, а Ксения Бик сделала из актера алкоголика. Более того, Лобачева дала понять, что Бик интересуют только деньги и имущество. Еще одна бывшая любовница Ольга Аносова также заметила, что рассказы вдовы артиста расходятся с реальностью. По ее словам, дочь Ксении Анфиса рождена не от Дмитрия.Телеэфир не прошел незамеченным для Ксении Бик. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook вдова прокомментировала шоу, назвав его "вакханалией". "Все, что я испытываю, глядя на вчерашнюю вакханалию – это печаль, сострадание и жалость. Это страшно! Выбрать такую жизнь, как у некоторых людей – это страшно! Я могу встретиться с "красными шапочками", "белыми кудрями", "сизыми носами" – глаза в глаза, на кухне за чаем, в студии – да где угодно! Их нельзя бояться, как нельзя бояться платяной моли. Стыдно бояться🙂 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – заключила Ксения Бик.Женщина сравнила людей, участвовавших в передаче, со стадом непонятно кого, выставляющих себя "идиотами", унижающими "все святое и чистое, что есть в них самих". "Зачем же им мешать? Не будем)) Пусть продолжают", – заключила вдова .Напомним, скончался 15 октября 2017 года, находясь на лечении в центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Полиция выяснила, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую помощь, а после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в крови артиста сильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психических расстройств.