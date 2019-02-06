Аллу Пугачеву в стильном черном платье длиной по щиколотку сфотографировали в ее замке в деревне Грязь. Примадонне составил компанию известный деятель, работник Первого канала. И это не Максим Галкин.

Аллу Пугачеву в стильном черном платье длиной по щиколотку сфотографировали в ее замке в деревне Грязь. Примадонне составил компанию известный деятель, работник Первого канала. И это не Максим Галкин.Оказывается, к и Максиму Галкину приехал историк моды, ведущий, театральный художник Александр Васильев. "Историк моды @alexandre_vassiliev заезжал к нам в гости. Алла передала Александру свои платья разных лет для выставки и его замечательного Музея Моды", – объявил Максим Галкин, опубликовав фотографию Примадонны и именитого гостя на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Возможно, сам шоумен и сделал снимок.Подписчики бурно отреагировали на публикацию. Многие призвали юмориста держать ухо востро, когда рядом с находится такой "интересный мужчина". "Максим, будьте внимательнее, ведь уведет, хотя выглядит приличным!!!", "Кажется у макса появился конкурент (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Бесподобная женщина: сильная и прекрасная", "Вы хорошо выглядите в этом наряде: элегантная, молодая", "Алла стройна и хороша! Образ Напомнил Мери Поппинс))" – рассыпались в комплиментах Примадонне пользователи Сети.По всей видимости, и Александр Васильев сумели найти общий язык. Ведь еще не так давно историк моды поливал последнюю народную артистку Советского Союза (после нее это звание никому не давали), обвиняя в безвкусице."Пугачева является законодательницей дурного вкуса в России. У нее всегда была ужасная прическа, которую многие копировали, и безобразные балахоны типа Демиса Руссоса. И эта идея все время носить мини-платья со слонопотамными ногами, конечно, не помогала всему образу", – утверждал в видеоинтервью Александр Васильев.Стоит заметить, что в коллекции историка моды есть туалеты Клары Лучко, Людмилы Гурченко, Майи Плисецкой и Татьяны Шмыги.