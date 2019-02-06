Cахалинские студенты разработали приложение для смартфонов Дети Азии, оно посвящено играм и рассказывает о соревнованиях, которые пройдут на острове, а Mail.Ru Group представила безопасный браузер Atom. Подробности – в программе Вести.net.

"Дети Азии" в мобильном телефоне – сахалинские студенты разработали приложение для смартфонов, оно посвящено играм и рассказывает о соревнованиях, которые пройдут на острове.Анастасия Григорьянц, корреспондент: "Новости, программы соревнований, медальный зачет, все в одном месте, под рукой, точнее в мобильном телефоне. Скачиваешь приложение и получаешь полную информацию об играх "Дети Азии". С такой идеей к сахалинским студентам обратились организаторы спортивных состязаний, работа началась в ту же минуту, время ограничили."Mail.Ru Group представила безопасный браузер. Почтовая корпорация запустила бета-версию браузера Atom. Как и предыдущие браузеры от Mail.ru, он разработан на базе Chromium – платформе с открытым исходным кодом. На нем кстати работает и браузер Chrome от Google и Яндекс.Браузер и браузер "Спутник". Подробности – в программе 33Live.Runet.